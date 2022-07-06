Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" проиграл "Леху" в первом квалификационном раунде

БАКУ /Trend/ - Завершился матч между азербайджанским клубом "Карабах" и польским "Лехом", проходивший в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Trend, игра закончилась победой польской команды с минимальным счетом - 1:0. Единственный гол забил капитан хозяев поля Михаил Исхак на 41-й минуте.

Матч обслуживал испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 12 июля в Баку. Победитель этой пары во втором квалификационном раунде сыграет со швейцарским клубом «Цюрих». Проигравшая команда встретится с победителем пары "Слован" (Словакия) - "Динамо" (Батуми, Грузия) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.