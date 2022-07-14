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ВОЗ рекомендует вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19 гражданам Азербайджана, входящим в группу особого риска

Общество Материалы 14 июля 2022 15:05
ВОЗ рекомендует вводить четвертую дозу вакцины от COVID-19 гражданам Азербайджана, входящим в группу особого риска

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует применение четвертой дозы вакцины от COVID-19 в Азербайджане лицам со средней и тяжелой формой иммунодефицита в возрасте старше 5 лет.

Как сообщили Trend в азербайджанском представительстве ВОЗ, страны мира должны предпринять этот шаг, чтобы обеспечить дополнительную защиту, свести к минимуму риск тяжелого течения заболевания, госпитализации и смерти от COVID-19.

В число рекомендаций ВОЗ входит введение четвертой дозы вакцины от COVID-19 лицам со средней и тяжелой формой иммунодефицита в возрасте старше 5 лет, тем, кто с ними контактирует, а также гражданам, входящим в группу особого риска, в том числе пожилым людям, медицинским работникам и беременным.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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