Азербайджанская тхэквондистка одержала досрочную победу на V Играх исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская тхэквондистка одержала досрочную победу на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Патимат Абакарова одержала победу нокаутом над соперницей из Нигерии Фаридой Саумана.

Также одержал победу азербайджанский тхэквондист Парвиз Искандеров.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.

На сегодняшний день у азербайджанских спортсменов одно «золото», одно «серебро» и одна «бронза».