Несмотря на схожесть симптомов коронавируса, ОРЗ и вируса гриппа, их можно отличить друг от друга - специалист-эксперт Гюнай Исмаилова

БАКУ/Trend/ - Несмотря на схожесть симптомов коронавируса, ОРЗ и вируса гриппа, их можно отличить друг от друга. Как сообщает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказала специалист-эксперт министерства Гюнай Исмаилова.

- Гюнай ханым, возможен ли рост числа вирусных инфекций к осени?

- В последнее время, как и в соседних странах, в Азербайджане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Одной из причин этого является то, что в течение длительного времени большинство ковидных ограничений сняты. К тому же, приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает.

Не следует забывать, что многие инфекции активируются в осенний сезон. Смена времен года вызывает определенные изменения в организме человека. По мере того, как погода становится холоднее, сопротивляемость организма снижается. Соответственно, в этот период ослабления защитных сил организма возрастает риск заболеваемости простудного характера. Одеваться не по сезону и проводить больше времени в закрытых помещениях также является одной из причин роста заболеваемости инфекциями дыхательных путей в осенний сезон. Как известно, каждая новая волна пандемии порождает мутантные варианты, способные быстрее заражать и легче ускользать от иммунного контроля. Учитывая все это, не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет.

- В чем разница между коронавирусом, острыми респираторными заболеваниями и вирусом гриппа?

- Несмотря на схожесть симптомов коронавируса и острых респираторных заболеваний, их можно отличить друг от друга. Общая слабость, высокая температура, боль в горле, сухая кашель наблюдаются как у инфицированных коронавирусом, так и у больных острыми респираторными инфекциями. Однако в начальной стадии заболевания могут проявляться некоторые симптомы (потеря обоняния и вкуса, сыпь в области голеней), которые не проявляются при заражении ОРЗ. Эти жалобы наблюдаются не у всех инфицированных коронавирусом. Поэтому отсутствие этих симптомов не исключает наличие COVID-19.

Симптомы новой коронавирусной инфекции также схожи с симптомами гриппа. При этом есть некоторые отличия. Так, если грипп характеризуется резким ухудшением состояния больного, то при COVID-19 тяжесть симптомов нарастает постепенно.

Несмотря на все вышесказанное, для выявления заболевания очень важно проводить специальные лабораторные методы исследования.

- Как защитить себя и окружающих от COVID-19 людям с сопутствующими заболеваниями?

- Известно, что коронавирусная инфекция может принимать разные формы в зависимости от тяжести течения болезни. Доказано, что у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и граждан старше 65 лет риск развития серьезных осложнений в результате COVID-19 значительно выше. В целом, коронавирусная инфекция опасна для всех пациентов с хроническими заболеваниями. Поэтому представителям этой группы следует внимательно относиться к своему здоровью и выполнять меры профилактики от ковид. В случае возникновения подозрительных симптомов лицам, входящим в группу тяжелого течения COVID-19 (люди с сопутствующими заболеваниями и граждане старше 65 лет) необходимо обращаться к врачу.

- Какие правила должны соблюдать граждане, чтобы защитить себя от вируса?

- Проверенные временем способы защиты от вируса остаются неизменными. В первую очередь, важно правильно использовать медицинские маски в закрытых помещениях и в общественном транспорте, часто проветривать помещения, минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, а также соблюдать правила гигиены рук и респираторной гигиены.