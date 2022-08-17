Начинается подготовка к возвращению в Лачин - госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началось выполнение поручения главы азербайджанского государства о подготовке к возвращению на родные земли бывших вынужденных переселенцев из Лачина. С этой целью 16 августа в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялась встреча с группой бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили Trend в среду в госкомитете, сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель страны от оккупации. На встрече был решительно осужден вандализм армян, которые покидая населенные пункты Лачина, где они незаконно расселились, поджигают дома и леса.

Лачинцы выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за всестороннюю государственную заботу за прошедший период, а также за то, что осуществляется их мечта о возвращении в родные края. Также особо была подчеркнута работа, проделанная Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в связи с решением проблем вынужденных переселенцев.

Участникам встречи была предоставлена подробная информация о мерах, предпринятых Госкомитетом в целях подготовки к Большому возвращению. Еще раз было отмечено, что по поручению главы государства осуществляются все необходимые меры для обеспечения безопасного возвращения граждан в родные края.

На встрече состоялся обмен мнениями о подготовке к возвращению и организации переезда. Лачинцы выразили готовность внести свой вклад в социально-экономическое развитие, ликвидацию последствий оккупации города.

Участники мероприятия с радостью восприняли новость о возвращении в Лачин.

(Перевод: Нубар Кулузаде)