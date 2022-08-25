Альтернативной Лачинскому коридору дорогой можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели - Салех Мамедов

БАКУ /Trend/ - Строительство альтернативной дороги в обход города Лачин заняло 10 месяцев.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что десять километров дороги проходят через территорию Армении.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджана мы проложили 22 километра дороги в обход города Лачин. Так как армянская сторона не выполнила свои обязательства и до сих пор не завершила строительство 10 километров дороги, по просьбе армянского населения в Карабахе мы взяли на себя строительство еще 4,8 километра, соединяющихся с новой дорогой, и строительство уже завершено. В течение ближайшей недели можно будет воспользоваться этой дорогой", - отметил Мамедов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)