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Минобороны Турции опубликовало видео в поддержку Азербайджана

Общество Материалы 15 сентября 2022 12:14 (UTC +04:00)
Минобороны Турции опубликовало видео в поддержку Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео в поддержку Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

«Мы - родные братья, одна нация, два государства. В этот особенный день, когда отмечается 104-я годовщина освобождения Баку от вражеской оккупации, мы приветствуем героическую азербайджанскую армию, наших благородных азербайджанских братьев, которые решительно пресекли агрессивные и провокационные действия Армении!» - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 15 сентября исполняется 104 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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