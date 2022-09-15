Минобороны Турции опубликовало видео в поддержку Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство национальной обороны Турции опубликовало видео в поддержку Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

«Мы - родные братья, одна нация, два государства. В этот особенный день, когда отмечается 104-я годовщина освобождения Баку от вражеской оккупации, мы приветствуем героическую азербайджанскую армию, наших благородных азербайджанских братьев, которые решительно пресекли агрессивные и провокационные действия Армении!» - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что 15 сентября исполняется 104 года со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)