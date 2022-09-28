БАКУ /Trend/ - Арестован начальник финансовой службы Учебно-образовательного центра азербайджанской армии Рашад Меликзаде.

Как сообщает в среду Trend, по уголовному делу, следствие в рамках которого продолжается Службой государственной безопасности, Меликзаде обвиняется в присвоении более 8 миллионов манатов.

Ему было предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

В Бакинском военном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Рашада Меликзаде. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

(Перевод: Фидан Мустафаева)