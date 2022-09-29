Завтра в Баку будет до 27 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 24-27, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром прогнозируется туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем – 28-33, в горах ночью – 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)