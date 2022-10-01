В Азербайджане состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам Координационного штаба (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, представленных в рабочей группе.

Была предоставлена информация о проведении в сентябре комплексных мониторингов в освобожденных от оккупации районах, включая оценку ущерба, нанесенного лесам и зеленым насаждениям на территории города Лачин, сел Забух и Сус, изучение радиоэкологической обстановки, сбор проб воды и донных отложений в реках, проведение инспекционных и оценочных работ на месторождениях рудного и нерудного минерального сырья на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов, об автоматических гидрологических станциях, установленных с целью оценки водных ресурсов на освобожденных территориях, работе по оценке лесных участков с использованием метода дистанционного зондирования.

Кроме того, была предоставлена информация об экспедициях, организованных с целью изучения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений в Карабахе и Восточном Зангезуре, мониторинге, проведенном для оценки популяций редких видов фауны, а также биомониторинге для определения научно обоснованных мер по предотвращению трансграничного загрязнения Охчучая, восстановления экосистем, улучшения качества воды и подготовке соответствующих предложений.

Были обсуждены работы, проводимые в области сельского хозяйства, в том числе повышение производительности в сфере растениеводства, переселение животноводческих и пчеловодческих хозяйств, меры по борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Кроме того, была обсуждена работа, проведенная для обеспечения занятости населения села Агалы Зангиланского района.

Также членам группы была предоставлена информация о проделанной работе по созданию и управлению системой сбора, транспортировки, размещения и обезвреживания отходов на освобожденных территориях в соответствии с современными стандартами, о создании ОАО “Чистый город” соответствующей инфраструктуры по управлению твердыми бытовыми отходами в городе Шуша, подготовке временных мусорных ячеек на полигонах в Зангилане и Агдаме.

Группа осуществляет свою деятельность в формате тесного контакта и обмена информацией с другими рабочими группами Межведомственного центра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)