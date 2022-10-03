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Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество Материалы 3 октября 2022 12:51 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-21, днем - 25-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, ночью и днем местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем - 28-32, в горах ночью – 3-8, днем - 15-19 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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