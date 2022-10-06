Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами возможны дожди, порывистый северо-западный ветер сменится вечером умеренным северо-восточным, сообщили в четверг Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем - 22-24.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана днем местами возможны грозовые дожди, прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 23-28, в горах ночью – 4-9, днем - 13-17 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)