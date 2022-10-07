Развитие фармсектора послужит привлечению новых инвестиций в Азербайджан - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Развитие фармацевтического сектора послужит привлечению новых инвестиций в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на конференции, организованной Общественным объединением "Клуб фармацевтов".

Он отметил, что успешная экономическая политика, осуществляемая в Азербайджане, создала благоприятную основу для доведения медицинских услуг, оказываемых населению, до современных стандартов, и укрепления материально-технической базы этой системы.

«Одним из приоритетных направлений стало повышение конкурентоспособности предпринимателей, осуществляющих деятельность в данной сфере, качества и соответствия оказываемых ими услуг современным стандартам. В целом создание предприятий по производству медицинской продукции в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения развития экономической промышленности страны и увеличения доли ненефтяного сектора. С другой стороны, учитывая, что на импорт фармацевтической продукции ежегодно тратится в среднем 300 миллионов долларов, развитие фармацевтического сектора также будет способствовать снижению оттока иностранной валюты из Азербайджана и привлечению новых инвестиций. В период пандемии COVID-19 еще раз подтвердилась важность самообеспечения медицинской продукцией. В Азербайджане и во время пандемии, и до нее была проделана значительная работа, связанная с развитием как фармацевтической, так и медицинской промышленности в целом. В этом контексте большое значение имеет Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на фармацевтикой сфере», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)