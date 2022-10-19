В 2021 году Азербайджан закупил 18 машин для разминирования

БАКУ /Trend/ - В прошлом году было закуплено 18 машин для разминирования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня во время панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных институтов прав человека, посвященной 20-летию Аппарата омбудсмена, председатель правления Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Вугар Сулейманов.

Он отметил, что еще одна машина будет закуплена до конца этого года или в январе следующего года, и уже есть контракт.

"Мы закупаем эти машины в основном из Словакии и Хорватии, так как используем их в течение длительного времени, и нашим сотрудникам удобнее работать с ними. Кроме того, мы сами можем эти машины ремонтировать в случае необходимости", - добавил Сулейманов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)