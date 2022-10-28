Некоторые участки на освобожденных от оккупации землях Азербайджана поджигались армянами неоднократно - замминистра

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации землях Азербайджана есть участки, которые армянами поджигались, возможно, и по 10 раз.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев.

Он отметил, что уничтожено около 60 тысяч гектаров земель лесного фонда и нелесных территорий.

"Там погибли почти все живые организмы. Есть места, которых планируется оградить. Составной частью Большого возвращения является также восстановление этих территорий", - сказал Фирдовси Алиев, отметив, что с этой целью проводятся соответствующие мероприятия по восстановлению растительного покрова пострадавших от пожаров земель.

Он добавил, что по этому поводу неоднократно предпринимались обращения в международные организации. "Однако в связи с двойными стандартами наши запросы остались безответными", - сказал замминистра.

(Перевод: Нубар Кулузаде)