Фуад Мурадов встретился с руководителем Офиса по делам иностранцев в Польше и губернатором (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился с руководителем Офиса по делам иностранцев в этой стране Ярославом Шайнером, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Госкомитет.

Поприветствовав гостей, Ярослав Шайнер отметил, что Азербайджан является для Польши очень важным партнером и дружественной страной.

Председатель Государственного комитета подчеркнул успешное продолжение сотрудничества между Польшей и Азербайджаном в различных областях, подробно остановился на деятельности комитета, организационном становлении азербайджанцев, проживающих в Польше, и координации диаспорских организаций из единого центра, а также проинформировал о функционирующем в столице Варшаве Доме Азербайджана. Он также констатировал, что в последнее время все больше азербайджанцев направляются в Польшу, как для получения образования, так и в поисках работы.

На встрече состоялся взаимный обмен мнениями о регулировании вопросов миграции, правах мигрантов, рабочих визах и пр.

Фуад Мурадов сообщил, что вот уже несколько лет по инициативе Координационного совета азербайджанцев Польши и при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой совершенно бесплатно предоставляются адвокатские услуги для решения связанных с юридическими вопросами проблем проживающих в Польше азербайджанцев, а также обучающейся здесь молодежи.

Состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества Офиса по делам иностранцев в Польше, посольства Азербайджана в этой стране и Государственного комитета, была достигнута договоренность о проведении в рамках сотрудничества информационных мероприятий, связанных с правами проживающих в Польше азербайджанцев.

Председатель комитета Фуад Мурадов также встретился в Польше с губернатором Мазовецкого воеводства Константином Радзивиллом.

Поприветствовав гостей, губернатор отметил многовековые дружественные связи между Польшей и Азербайджаном и выразил надежду, что со временем эти связи еще более упрочатся.

Председатель Государственного комитета рассказал о направлениях деятельности комитета, реализованных проектах, домах Азербайджана, координационных советах и деятельности азербайджанской диаспоры. Он подчеркнул, что агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации 20 процентов наших земель и изгнанию 1 миллиона человек из родных очагов, что в течение 44 дней был положен конец 30-летней оккупации, говорил о единстве и солидарности проживающих за рубежом азербайджанцев во время Отечественной войны, констатировал, что азербайджанцы, проживающие в Польше, при совместной поддержке посольства Азербайджанской Республики в этой стране и комитета провели многочисленные мероприятия для доведения правового дела Азербайджана до мировой общественности.

Губернатор сказал, что в глобализирующемся мире организованность диаспоры представляет большое значение, что в 2007 году в Сейме Польши был принят закон “О польской карте” для восстановления и укрепления связей лиц польского происхождения, проживающих в различных странах мира, с Республикой Польша. Председатель комитета отметил это, как успешный шаг в направлении диаспорского строительства, сообщив, что в Азербайджане тоже готовится законопроект “О карте соотечественников”.

Принимавшая участие во встрече чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова отметила, что внимание и забота об азербайджанцах в Польше заслуживают одобрения, что польская община в Азербайджане также принимает непосредственное участие в общественной жизни республики, подчеркнула, что в нашей стране проявляют большой интерес к польскому языку.

Встреча завершилась обменом мнениями об ускорении интеграции проживающих в Польше азербайджанцев в местное общество.