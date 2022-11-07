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Культурное наследие города Шуша в цифровом формате от Azercell

Общество Материалы 7 ноября 2022 11:19 (UTC +04:00)
Культурное наследие города Шуша в цифровом формате от Azercell

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Лидирующий мобильный оператор в очередной раз представляет шедевры азербайджанской литературы в различных форматах электронной книги

«Azercell Telekom», верный своей традиции популяризации и продвижения культурного наследия страны в цифровом формате на различных языках мира, приступил к реализации нового социального проекта по разработке аудиовизуального контента на основе творчества литераторов Карабаха.

В связи с распоряжением Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2022 года «Годом города Шуша», Azercell представит местной и международной общественности сборник произведений относящихся к культурному наследию города Шуша в цифровом формате, включая аудиокниги, аудиоспектакли, комиксы, анимации, подкасты и видеоконтент на азербайджанском, турецком, английском, русском и французском языках.

Следует отметить, что Azercell впервые создаст специальный раздел, посвященный аудиоспектаклям, в котором будет размещена постановка комедии Наджаф бека Везирова «Картина домашнего воспитания» в виде полифонического аудиоспектакля на азербайджанском языке. Кроме того, информация об авторах и исторических личностях, живших и творивших в Шуше, будет представлена для широкой аудитории в виде подкастов, комиксов и анимаций на разных языках мира.
На протяжении веков литературная среда города Шуша занимала уникальное место в азербайджанской культуре. Молла Панах Вагиф, Гасым бек Закир, Хуршидбану Натаван, Мир Мохсун Навваб, Наджаф бек Везиров, Абдуррахим бек Хагвердиева, Юсиф Везир Чеменземинли, Ахмед бек Агаоглу, Узеир Гаджибейли, Сулейман Сани Ахундов, а также другие писатели и мыслители выросли в литературной среде этого города. Полная презентация проекта, посвященного литераторам города Шуша ожидается к декабрю 2022 года.

Напомним, что ранее, с целью расширения и распространения азербайджанского цифрового контента как на родном языке, так и на различных языках мира, компания Azercell представила избранные газели Имадеддина Насими, более 100 избранных произведений Низами Гянджеви, 10 глав эпоса «Кероглу», различные очерки и научные произведения об истории Карабаха, а также многочисленные произведения азербайджанских классиков и современных авторов в формате аудиокниги.

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