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При поддержке Стамбульского коммерческого университета стартует первый цифровой конкурс Etnomoda

Общество Материалы 17 ноября 2022 20:23 (UTC +04:00)
При поддержке Стамбульского коммерческого университета стартует первый цифровой конкурс Etnomoda

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БАКУ /Trend/ - "Etnomoda Art Community" при поддержке Стамбульского коммерческого университета организует первый цифровой конкурс Etno-Moda.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, в конкурсе можно будет принять участие с продукцией, созданной посредством 3D-визуализации одежды.

В сообщении говорится, что в этом году конкурс будет проводиться в цифровом формате.

В этом году конкурс посвящен 100-летнему юбилею Адыгейской, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик.

Как отмечается, предоставленная продукция должны отражать кавказские этнические элементы.

В жюри конкурса, проводимого при поддержке департамента текстиля и дизайна моды Стамбульского коммерческого университета, войдут дизайнер, преподаватель Британской Высшей школы искусств и дизайна Мария Шевченко, 3D-художник, специалист по разработке игр и Fungible Token (NFT) Гусейн Кучкаров, 3D-дизайнер Настасья Некрасова и создатель Etnomoda Сусанна Макерова.

Победители конкурса смогут бесплатно воспользоваться курсом 3D Couture, а их работы будут представлены на платформе "EtnomodaArtRoom", фестивальном конкурсе "Etnomoda", а также на различных выставках в России и других странах.

Желающие принять участие в конкурсе могут представить свои работы до 30 ноября. Заявки принимаются по электронному адресу [email protected]. В электронном письме должны быть указаны имя заявителя, контакты в социальных сетях и место работы.

Напомним, что соглашение об официальном медиа-партнерстве между TurkicWorld и Стамбульским коммерческим университетом было достигнуто 25 октября 2022 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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