Участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" объединяет большая любовь к художественной гимнастике – бронзовый призер соревнований

БАКУ /Trend/ - Участниц 1-го Международного кубка "Оджаг" объединяет большая любовь к художественной гимнастике.

Об этом сказала в субботу Trend двукратный бронзовый призер соревнований, юная спортсменка Камилла Багирова.

Камилла Багирова завоевала на 1-м Международном кубке "Оджаг" бронзовые медали в упражнении с мячом и в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения.

"Атмосфера царит дружеская, среди участниц Кубка и мои подруги, мы стараемся помогать друг другу, поддерживаем перед выходом на ковер", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Семилетняя спортсменка рассказала, что занимается художественной гимнастикой уже три года.

"Впервые увидела выступления гимнасток по телевизору, и у меня сразу возникло желание тренироваться. Рада успехам в спорте, надеюсь, что в будущем у меня будут большие достижения", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.