В отношении экс-депутата Гюльтекин Гаджибейли возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - Экс-депутат Гюльтекин Гаджибейли задержана в аэропорту.

Об этом Trend в среду сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

Он сказал, что Гаджибейли была задержана в аэропорту по возвращении в Азербайджан.

Бывшему депутату предъявлено обвинение по статье 147.2 Уголовного кодекса.

Адвокат сказал, что хотя Гаджибейли была объявлена в розыск по этой статье, она сказала, что не знала об этом.

"В суде Насиминского района состоялся процесс по уголовному делу. Суд аннулировал решение об объявлении в розыск и отпустил ее. Однако уголовное дело в порядке особого обвинения в отношении Гаджибейли продолжается. Следующее заседание суда назначено на 8 декабря", - сказал Байрамов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)