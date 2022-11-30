Назначены заместители исполнительного директора TƏBIB

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB).

Как сообщили в среду Trend в Объединении, на заседании Анар Исрафилов и Араз Насиров были назначены заместителями исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова.

В заседании участвовали председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), председатель Наблюдательного совета TƏBIB Заур Алиев, члены Наблюдательного совета - заместитель председателя правления Агентства Нигяр Байрамова, заместитель министра здравоохранения Ильгар Гасымов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев, председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения председатель республиканского комитета Эмин Эфендиев и исполнительный директор TƏBIB Вугар Гурбанов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)