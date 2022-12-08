В Минздраве Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с послом Дании

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с послом-нерезидентом Королевства Дании в Азербайджанской Республике Дэнни Аннаном. Во встрече также приняли участие почетный консул Дании в Азербайджане Арно Гувер и представители ведущей датской фармацевтической компании Novo Nordisk.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил динамику развития отношений между нашими странами во многих сферах, в том числе в области здравоохранения: «Дания одна из тех стран, где здравоохранению уделяется особое внимание. Есть все необходимые условия для обмена современной методической и научно-практической информацией в области непрерывного профессионального обучения медицинских специалистов. Помимо этого, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Копенгагенским университетом».

Теймур Мусаев указал и на наличие широких возможностей для развития взаимоотношений между странами в области фармацевтики: «Фарминдустрия является одним из важнейших секторов для экономики любой страны. Уровень развития данной сферы характеризует грамотно выстроенную систему здравоохранения. Фармацевтическая промышленность Дании с развитой научно-исследовательской базой по праву считается одной из лучших в мире».

В свою очередь, Дэнни Аннан подчеркнул, что Дания придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Азербайджаном. Отметив, что торгово-экономические связи между нашими странами расширяются, посол также выразил заинтересованность его страны в поднятии уровня сотрудничества с Азербайджаном в области здравоохранения и медицинской науки.

В своем выступлении глава представительства Novo Nordisk в Азербайджане Гюльшаба Аббасова отметила успешную реализацию совместных проектов в нашей стране, в том числе с медицинскими центрами при Министерстве здравоохранения. Было доведено до внимания, что Novo Nordisk - глобальная фармацевтическая компания с почти вековой историей инноваций и мировой лидер в разработке и производстве препаратов для лечения сахарного диабета: «Главной целью компании является способствование борьбе с сахарным диабетом и другими серьезными хроническими заболеваниями».

В ходе встречи, прошедшей в духе конструктивного диалога и взаимопонимания, стороны обсудили новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в сфере фарминдустрии.