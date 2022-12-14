Обнародован прогноз погоды в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре на ближайшие дни

БАКУ /Trend/ - 14 декабря в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре ожидается переменная облачность, в основном без осадков, возможен туман.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха днем составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, вечером - до 2 градусов мороза. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

15 декабря в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре ожидается переменная облачность, в основном без осадков, туман. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-5 м/с.

16 декабря в этих районах прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, туман, днем возможен снег. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Скорость западного ветра составит 2-6 м/с.

17 декабря в Шуше, Лачине и Кяльбаджаре осадков не ожидается, туман. Однако есть вероятность выпадения снега в ночь с 16 на 17 декабря. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, скорость западного ветра составит 3-8 м/с.

18 декабря без осадков, ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, скорость восточного ветра составит 2-6 м/с.

(Перевод: Фидан Мустафаева)