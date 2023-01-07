Осадки, сильный ветер, снег - обнародован прогноз погоды на воскресенье

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в виде мокрого снега, к вечеру в виде снега, усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным.

Как сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем приблизится к нулю.

Атмосферное давление повысится с 761 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами интенсивный, местами туман, периодически усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла, в горах ночью - 8-13 ºС, днем - 0-5 ºС мороза. Дороги покроются льдом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)