Зарплата не может быть ниже 345 манатов - предупреждение министерства (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:03)

БАКУ /Trend/ - Служба Государственной инспекции труда обратилась к работодателям.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, согласно Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 января 2023 года, с 1 января 2023 года минимальная месячная заработная плата установлена в размере 345 манатов.

"В связи с распоряжением Главы государства с 1 января 2023 года ежемесячная заработная плата работника, отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего трудовые функции, не может быть ниже 345 манатов.

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана довела до сведения работодателей, что до 1 января 2023 года необходимо обеспечить внесение изменений в трудовые договоры с фиксированной заработной платой не ниже минимального размера оплаты труда в соответствии с требованиями законодательства и включение соответствующего уведомления о трудовом договоре в подсистему “Труд и занятость”.

Через подсистему Министерства "Труд и занятость" регулярно контролируется ситуация в этой сфере. Все данные о заключенных трудовых договорах, а также о внесении изменений или расторжении договоров отражаются в этой подсистеме, которая позволяет отслеживать информацию обо всех зарплатах, установленных по трудовым договорам, заключенным на рабочих местах в режиме реального времени.

Доводим до вашего сведения, что согласно статье 192.3 Кодекса об административных правонарушениях предоставление работнику заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда влечет административную ответственность",- говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)