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Эпидемситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем - минздрав

Общество Материалы 9 января 2023 15:17 (UTC +04:00)
Эпидемситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем - минздрав

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под пристальным контролем, и на сегодняшний день случаев заражения вирусом гриппа H1N1 на территории страны не выявлено.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав, об этом сообщил врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

"По информации, предоставленной Центром контроля за особо опасными инфекциями министерства здравоохранения, нередко в образцах, взятых в связи с этим у обратившихся граждан, обнаруживают и коронавирус. Количество этих случаев отражается в суточной статистике", - сказал он.

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