БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в порядок перевода и восстановления студентов.

Об этом сообщили во вторник Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Отмечено, что в период зимних каникул этого учебного года вопросы восстановления и возвращения студентов из академического отпуска будут рассматриваться в традиционном порядке.

"С целью упрощения процессов перевода и восстановления проводится определенная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В связи с этим в период зимних каникул 2022-2023 учебного года перевод студентов из высших и средних специальных учебных заведений (с одной специальности и (или) формы обучения на другую) внутри республики, а также из зарубежных стран не будет осуществляться через портал transfer.edu.az.

Отметим, что вопросы перевода студентов из высших учебных заведений республики и зарубежных стран, а также их восстановления в рядах студентов в очередной раз будут рассмотрены в период летних каникул 2022-2023 учебного года", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)