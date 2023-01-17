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Названо количество оползневых зон на территории Азербайджана

Общество Материалы 17 января 2023 12:31 (UTC +04:00)
Названо количество оползневых зон на территории Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана насчитывается 99 локальных оползневых зон.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на брифинге для журналистов заявил председатель Правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

По его словам, 42 из них - активные.

"Активные оползневые зоны привлечены к постоянному мониторингу. Это Абшеронские, Баильские, Бадамдарские, Бади-Кубинские, Карачухурские и Зыгские оползневые зоны и активные оползневые зоны в Астаре и Ленкорани, Губе, Гусаре, Шабране и Шамахе. Сегодня эти территории находятся под постоянным контролем. Согласно последнему мониторингу, в районах активного оползня ситуация стабильная. В настоящее время принимаются меры по предотвращению оползней на склоных Гюнешли и Бадамдар", - добавил Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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