Заявление глав религиозных конфессий Азербайджана в связи с годовщиной трагедии 20 Января

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий Азербайджана распространили заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января.

Trend представляет заявление:

"Мы находимся на пороге очередной годовщины кровавой Январской трагедии, запечатлевшейся в исторической памяти азербайджанского народа как летопись глубокой скорби, в то же время, национальной гордости и героизма. Наш народ вечно чтит тех, кто отдал свои жизни за восстановление государственной независимости Азербайджана, возвысился на самую высокую перед Создателем вершину – вершину шехидства.

Государственная независимость-это гордость, честь каждого народа. 20 Января - символ духа и непобедимой воли нашего народа в борьбе за национальную независимость, свободу. В эти дни наш народ, подвергшийся беспощадной военной агрессии советской армии, не пал духом, не потерял свою решимость в борьбе за свободу. Проживающий в Москве мужественный сын нашего народа, мудрый государственный деятель Гейдар Алиев, несмотря на все угрозы, продемонстрировал солидарность с родным народом, резко осудил это кровавое преступление, учиненного руководством СССР, его зачинщиков, охарактеризовал совершенную трагедию как провокацию, противоречащую праву, демократии и гуманизму. Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в письме, адресованном бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, осудил произошедшие события, заявил свою резкую и принципиальную позицию. Решительная позиция политического лидера и религиозного руководителя мобилизовали народ. Более миллиона человек, не боясь угроз, даже смерти, направились на центральную площадь города, предали священной земле Родины шехидов, ставших жертвами борьбы за свободу. Кровавая трагедия 20 Января осталась в истории Азербайджанского государства как летопись чести и героизма нашего народа, как пример национального единства.

Шехиды борьбы за Карабах – Первой Карабахской войны, Апрельских боев, Отечественной войны являются продолжателями пути высокой нравственности шехидов 20 Января. Самым большим успокоением для священных душ наших шехидов стала Карабахская победа, вечность нашей независимости, растущее могущество государственности, прогресс Родины и счастье нашего народа. Азербайджанский народ, восстановивший в 1991 году свою независимость, 44-дневной Отечественной войной положил конец всем угрозам нашей территориальной целостности. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего героическая Азербайджанская армия, восстановив историческую справедливость, выполнила самое заветное желание азербайджанского народа - освободила Карабах, Шушу и вернула их нашему народу.

В числе шехидов, павших за независимость, территориальную целостность Азербайджана есть граждане разных вероисповеданий и национальностей. Во время 20 Января, в Отечественной войне христиане, евреи, представители других национальностей и религий вместе с азербайджанским народом находились на поле боя в борьбе за независимость и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Управление мусульман Кавказа, являющееся историческим религиозным центром Азербайджана, а также религиозные конфессии всегда вместе прилагали все усилия для победы нашего правого дела. Азербайджанское многонациональное, многоконфессиональное общество наряду с национальными героями азербайджанцами гордится своими Агаруновыми, Яковлевыми, Половинками, Сенюшкиными, а также Ларисами, Ефимичевыми, Мееровичами и другими героическими сыновьями Родины, представляющими русский, еврейский, украинский и другие народы. Наши шехиды, гази, героические сыновья - это источник нашей гордости.

Шехидство – самая высокая вершина веры, убеждения и борьбы за идею. Мы, председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий нашей страны, молим Всевышнего за упокой душ шехидов 20 Января, а также всех наших шехидов, отдавших свои жизни во имя целостности нашей Родины и национальной независимости, выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем нашим гази исцеления. Каждый год наш победивший народ на высоком уровне отмечает годовщину общенародного дня скорби, этого исторического дня, олицетворяющего наше единство, чтит светлую память шехидов, испытывает чувство гордости от выполнения священного долга перед Всевышним и Родиной.

Да упокоит Аллах души наших шехидов! Аминь!".

(Перевод: Нубар Кулузаде)