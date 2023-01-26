Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Будет проведена перепись членов Общины Западного Азербайджана

Общество Материалы 26 января 2023 18:59 (UTC +04:00)
Будет проведена перепись членов Общины Западного Азербайджана

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Будет проведена перепись членов Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в концепции "Возвращения" в Западный Азербайджан.

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину. Община будет проводить перепись членов с помощью служб регистрации населения Азербайджанской Республики и других стран, где проживают западные азербайджанцы, и на основе соответствующей международной методологии. Учитывая, что самопредставление соответствующих лиц является одним из эффективных инструментов данного рода переписи, для побуждения их к этому шагу будет проведена широкая информационная кампания относительно того, что изгнание с родины является грубым правонарушением, широкой публике будет разъяснена суть подхода по безопасному и достойному возвращению.

Напомним, что на заключительном заседании Наблюдательного совета Общины была принята концепция "Возвращения".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости