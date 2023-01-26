БАКУ /Trend/ - Будет проведена перепись членов Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в концепции "Возвращения" в Западный Азербайджан.

У всех изгнанных с территории современной Армении азербайджанцев и их потомков есть право вернуться на родину. Община будет проводить перепись членов с помощью служб регистрации населения Азербайджанской Республики и других стран, где проживают западные азербайджанцы, и на основе соответствующей международной методологии. Учитывая, что самопредставление соответствующих лиц является одним из эффективных инструментов данного рода переписи, для побуждения их к этому шагу будет проведена широкая информационная кампания относительно того, что изгнание с родины является грубым правонарушением, широкой публике будет разъяснена суть подхода по безопасному и достойному возвращению.

Напомним, что на заключительном заседании Наблюдательного совета Общины была принята концепция "Возвращения".

(Перевод: Нубар Кулузаде)