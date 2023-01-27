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Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

Общество Материалы 27 января 2023 15:53 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, местами в течение дня возможен моросящий дождь, ветер юго-восточный.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4°, днем - 7-10° тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Ночью в некоторых восточных районах страны будет дождливо, возможен снег. Местами туман, ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 2-3° мороза, днем - 7-11° тепла. В горах ночью - 10-15° мороза, днем - от 0° мороза до 5° тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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