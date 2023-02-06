Налоговые льготы медиа-субъектам обойдутся бюджету Азербайджана в 10 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Налоговые льготы медиа-субъектам Азербайджана обойдутся бюджету в 10 млн манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, в ходе обсуждения изменений в Налоговый кодекс, касающихся применения льгот для субъектов медиа на сегодняшнем заседании Комитета.

Он сказал, что это не малая сумма для поддержки медиа-субъектов, однако развитие медиа позволит увеличить доходы государственного бюджета от других сфер.

Миркишили отметил, что из Азербайджана за рубеж поступают миллионы денег на рекламу.

"Мы можем увидеть это, если посмотрим на социальные сети. Сегодня социальные сети превосходят медиа-субъекты по уровню рекламы, они имеют более гибкие инструменты. Налоговые изменения также позволят субъектам медиа работать более гибко",- сказал он.

Отметим, что согласно изменению, предоставление медиапродукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), освобождаются от от подоходного налога и налога на добавленную стоимость с 1 января 2023 года сроком на 3 года.

Изменения в статье 4 Закона "О медиа" предусматривают содействие развитию медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)