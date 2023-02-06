В Азербайджане субъектам медиа предлагается продлить налоговые льготы

БАКУ /Trend/ - Предлагается продлить налоговые льготы, применяемые к субъектам медиа, на срок от 3 до 5 лет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал член парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Махир Аббасзаде во время обсуждения изменений в Налоговый кодекс, касающихся применения льгот для субъектов медиа.

Он отметил, что налоговые льготы, применяемые к медиа-субъектам, улучшат экономическое положение медиа-субъектов.

"Я думаю, что введение налоговых льгот на 5 лет могут дать медиа-субъектам больше возможностей, они могут лучше планировать свою деятельность. Мы также можем лучше увидеть эффективность налоговых льгот в будущем", - сказал Аббасзаде.

Отметим, что согласно изменению, предоставление медиапродукции, производимой субъектами медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), а также выполнение нерезидентами, не имеющими постоянного представительства в Азербайджане, работ и оказание услуг, непосредственно связанных с медиадеятельностью, субъектам медиа (за исключением субъектов аудиовизуальных медиа), освобождаются от от подоходного налога и налога на добавленную стоимость с 1 января 2023 года сроком на 3 года.

Изменения в статье 4 Закона "О медиа" предусматривают содействие развитию медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)