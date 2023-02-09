В геоинформационную цифровую систему Карабаха внесены данные территорий, очищенных от мин

БАКУ /Trend/ - В геоинформационную цифровую систему Карабаха уже внесены данные территорий, очищенных от мин, территорий пригодных для сельскохозяйственной деятельности и объектов недвижимости.

Об этом сказал в среду начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев в ходе пресс-конференции посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, в эту систему также интегрируются и данные домов и других жилых/нежилых объектов на освобожденных территориях.

«Также, в этой системе представлены 3D описания объектов недвижимости и работы по цифровизации и интеграции данных продолжаются», - подчеркнул он.

Эйнуллаев добавил, что в эту платформу интегрированы данные 32 госструктур.