Участницы Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике демонстрируют перспективные выступления - Вафа Бакарова

БАКУ /Trend/ - Участницы II Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике демонстрируют перспективные выступления.

Об этом сказала во вторник Trend временно исполняющая обязанности председателя правления клуба "Оджаг Спорт" Вафа Бакарова.

"Если сравнивать с I Открытым первенством клуба "Оджаг Спорт", которое состоялось в прошлом году, то в этот раз дети подошли к соревнованиям еще более подготовленными и демонстрируют более перспективные выступления. В Открытом первенстве участвуют юные спортсменки из 12 регионов и шести бакинских клубов. В целом участницами соревнований являются 340 спортсменок - это большое число, и очень отрадно, что художественная гимнастика у нас так активно развивается", - сказала она.

Вафа Бакарова добавила, что в планах у клуба "Оджаг Спорт" организация еще трех открытых первенств, а на конец ноября запланировано проведение международного соревнования.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).