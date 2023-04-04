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Пройдет экзамен по приему на работу в Аппарат парламента Азербайджана

Общество Материалы 4 апреля 2023 18:07 (UTC +04:00)
Пройдет экзамен по приему на работу в Аппарат парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Будет проведен экзамен по приему на работу в Аппарат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в Милли Меджлисе, 4 февраля 2023 года был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей государственной службы по специальности "юрист" в Аппарате Милли Меджлиса.

Письменный этап конкурса пройдет 29 апреля текущего года в административном здании Милли Меджлиса. На экзамен будут допущены на основании удостоверения личности только граждане, имеющие высшее образование по специальности "юрист" и представившие документы в установленном порядке до 3 марта текущего года. Лица, которые будут сдавать экзамен, должны прибыть в административное здание Милли Меджлиса 29 апреля не позднее 10:00.

Во время экзамена запрещается пользоваться мобильным телефоном и другими электронными устройствами.

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