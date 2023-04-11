Одной из улиц в Ичеришехер в Баку присвоено имя шехида Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Ичеришехер в Баку состоялась церемония, посвященная присвоению одной из улиц имени шехида Отечественной войны Азербайджана Фарида Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, на церемонии присутствовали члены семьи шехида Фарида Алиева, жившего в Ичеришехер, соседи, семьи шехидов, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-шехер" Шахин Сеидзаде, глава Исполнительной власти Сабаильского района Баку Вугар Зейналов, депутат Милли Меджлиса (парламент) Нигяр Арпадараи, председатель Сабаильской районной организации ПЕА Мухтар Нагиев, ахунд мечети "Джума" Гаджи Сурхай, председатель Совета старейшин Ичеришехер Теймур Исламзаде и члены Совета, представители молодежной инициативной группы "Qoru".

Выступившие на церемонии рассказали о славном жизненном и боевом пути Фарида Алиева, геройски погибшего в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся Великой победой Азербайджана, о победе в войне нашей армии под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освобождении наших исторических земель от оккупации, примерах героизма и мужества, проявленных сыновьями Азербайджана на поле боя.

Затем была предоставлена информация о протяженности улицы, количестве домов здесь, а также о памятниках вокруг. Перед домом, где жил шехид Фарид Алиев, были возложены букеты цветов.

Алиев Фарид Пирали оглу родился 14 августа 1994 года в городе Баку. В 2010 году окончил полную среднюю школу №132, в 2012 году - профессионально-техническое училище. В 2012-2014 годах служил в рядах Вооруженных сил Азербайджана. Добровольцем ушел на фронт для участия в начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной войне. 5 ноября 2020 года геройски погиб в боях на Шушинском направлении.

Шехид Фарид Алиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени, медалями "За освобождение Джебраила", "За Родину", "Отважный боец" и "За освобождение города Шуша".