Адвокаты Салима Муслимова попросили у суда отсрочки

БАКУ /Trend/ - Назначенный на сегодня судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты Салима Муслимова в Бакинском суде по тяжким преступлениям отложен.

Как сообщает в понедельник Trend, адвокаты обвиняемого обратились в суд с ходатайством об отсрочке.

Они заявили, что для полного возмещения ущерба проводится соответствующая работа.

Процесс назначен на 28 апреля.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Позже из-за проблем со здоровьем экс-министр был помещен под домашний арест.