Художественная гимнастика - самый грациозный вид спорта – юная участница первенства Баку

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика - самый красивый, грациозный вид спорта.

Об этом сказала во вторник Trend участница 28-го первенства Баку по художественной гимнастике, юная грация Гюляр Асадова.

"Мне нравится заниматься художественной гимнастикой, считаю, что это самый красивый, грациозный вид спорта, а еще он очень зрелищный. Вот и сегодня поддержать нас пришли многочисленные зрители, приятно, что они нам аплодируют, радуются, когда у нас хорошо получаются элементы", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

9-летняя Гюляр Асадова, выступающая в возрастной категории "малыши", рассказала, что осталась довольна своим выступлением в ходе первого дня соревнований.

"Своим выступлением в первый день я довольна. Завтра представлю программу с мячом, и надеюсь, что получу хорошие оценки. Хочу всегда радовать тренера своими спортивными успехами. Я участвовала в соревнованиях, организованных не только в Азербайджане, но и за рубежом, где занимала призовые места", - подчеркнула юная грация.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.