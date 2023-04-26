В Гяндже из-за пожара в больнице эвакуированы 58 человек

БАКУ /Trend/ - В городе Гянджа в больнице №1 имени Аббаса Саххата, находящейся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), произошло задымление электрического щита. Благодаря оперативному вмешательству Государственной противопожарной службы МЧС и подразделений пожарной охраны Гянджинского регионального центра пожар был локализован и потушен в короткие сроки.

Как сообщили в среду Trend в TƏBİB, из хирургического и реанимационного отделений медицинского учреждения эвакуированы 58 человек.

"Ситуация находится под контролем. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.