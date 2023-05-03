В Баку задержан человек, перевозивший оружие для гражданина Ирана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе операции, проведенной сотрудниками Гобустанского районного отдела полиции, был задержан человек, перевозивший огнестрельное оружие.

Как сообщили Trend в среду в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, во время операции, проведенной на основе поступившей оперативной информации, был задержан житель города Баку, ранее судимый Баба Садыгов. При осмотре автомобиля, в котором он находился, были обнаружены автомат марки "Калашников", 40 патронов и 1 обойма.

Задержанный сказал, что в обмен на деньги согласился перевезти это оружие и боеприпасы из Гобустанского района в город Баку. В ходе расследования было установлено, что он был привлечен к этому гражданином Ирана, с которым познакомился в социальной сети.

По данному факту в отделе полиции Гобустанского района возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.