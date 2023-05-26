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Армяне продолжают незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

Общество Материалы 26 мая 2023 13:58 (UTC +04:00)
Армяне продолжают незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Армяне продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев.

По данным Trend, российские миротворцы продолжают обеспечение охраны военных перевозок незаконных армянских вооруженных формирований.

На кадрах, которые представляет вниманию читателей Trend, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.

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