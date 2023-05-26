Армяне продолжают незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армяне продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев.

По данным Trend, российские миротворцы продолжают обеспечение охраны военных перевозок незаконных армянских вооруженных формирований.

На кадрах, которые представляет вниманию читателей Trend, видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди-Кяркиджахан-Халфали в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.