В Азербайджане устанавливаются новые штрафы в связи с утилизацией автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы, связанные с утилизацией автомобилей.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденном сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, за непредставление утилизатором подтверждающего документа в порядке и сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на сумму 3 000 манатов, а юридические лица - на 5 000 манатов. Также в случае непредоставления утилизатором оператору по утилизации транспортных средств в письменной форме информации о реализации материалов и предметов из бывших в употреблении транспортных средств хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку и реализацию запасных частей, в порядке и в сроки, предусмотренные законом "Об отходах", должностные лица будут оштрафованы на 300 манатов, юридические лица - на 600 манатов.