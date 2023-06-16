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В 2023 году в Азербайджане выявлено 5 016 фактов преступлений, связанных с наркотиками

Общество Материалы 16 июня 2023 17:01 (UTC +04:00)
В 2023 году в Азербайджане выявлено 5 016 фактов преступлений, связанных с наркотиками

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В результате проведенных правоохранительными органами в январе-мае 2023 года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств было выявлено 5 016 фактов преступлений.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную комиссию по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в Азербайджане, 1707 из них связаны с незаконной продажей наркотических средств, 3 185 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 96 - с незаконным выращиванием наркотических растений, 28 - с другими преступлениями данной категории.

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