Сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В столице Албании Тиране завершился чемпионат Европы U-17 по борьбе.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, 7 из 10 членов нашей сборной по вольной борьбе поднялись на пьедестал почета.

Наша команда, завоевавшая четыре золотые и три бронзовые медали, обошла все страны-участницы по количеству медалей. Для сравнения отметим, что Грузия, наша ближайшая преследовательница, завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали. Наша национальная сборная с 155 баллами заняла второе место.

Медали для нашей команды завоевали Джафар Джафаров (45 кг), Гаджи Керимов (55 кг), Джамал Аббасов (60 кг), Юсиф Дурсунов (110 кг), Сейхун Ализаде (51 кг), Мирзаага Ахундов (65 кг) и Исмаил Рагимли (71 кг).