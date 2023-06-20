Избраны новые вице-президенты Федерации таэквондо Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание правления Федерации таэквондо Азербайджана.

Как сообщили Trend во вторник в Федерации, на заседании обсуждались текущие вопросы.

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности президент и председатель правления Федерации Кямаледдин Гейдаров предложил увеличить число вице-президентов структуры, выдвинув на эту должность кандидатуры Хикмета Самедова и Эльшана Алекберова.

На общем собрании Федерации таэквондо Азербайджана предложения были вынесены на голосование и приняты.

Таким образом, оба кандидата были избраны новыми вице-президентами Федерации таэквондо.