В AZAL назвали причину задержки рейсов Баку-Нахчыван (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются со вчерашнего дня в стране, отразились и на графике вылетов рейсов в Нахчыван, сообщает в среду Trend со ссылкой на AZAL.

AZAL активно работает над оперативной организацией перевозки пассажиров. С учетом безопасности и стремления предоставить наилучший сервис для пассажиров, отправка пассажиров будет осуществляться по очереди.

В настоящий момент задерживается вылет двух рейсов. Так, 51 пассажир размещен в отеле, остальные решили поехать домой.

Ночью и утром в Нахчыван уже вылетели несколько рейсов, отправка других рейсов продолжится в соответствие с расписанием.

Отметим, что безопасность полетов, благополучие пассажиров и экипажа всегда являются наивысшим приоритетом для AZAL. В связи с этим авиакомпания стремится обеспечить высокий уровень безопасности для каждого пассажира.

AZAL призывает пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с этой ситуацией.