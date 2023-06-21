Бакинский филиал МГУ объявил еще об одной вакансии

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявил прием на работу, сообщает в среду Trend.
Trend представляет вакансию:
Кассир
Информация о работе:
• осуществление операций по приему, учету, выдаче и охране денежных средств;
• получение от государственных банков документов, денежных средств и ценных бумаг в соответствии с установленным порядком выдачи заработной платы и премий, оплаты командировочных и других расходов;
• ведение кассовой книги на основании приходно-расходных документов, сверка фактической суммы денег и ценных бумаг с остатком, составление кассового отчета.
График работы: 6-дневный
• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00
• Обеспечивается сервисом
• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
• Территория: поселок Ходжасан.
Требования к кандидату:
• Образование: высшее (сфера экономики)
• Опыт работы: минимум 3 года
• Возраст : 25 – 45
• Программы: 1 C и Ms Office
• Знание языка: азербайджанский и русский.
• Должен быть пунктуальным, активным, гибким и ответственным к своей работе.
Лица, заинтересованные в вакансии, могут отправить CV с фото на адрес е-почты [email protected] до 10.07.2023 года с указанием в теме письма названия должности, на которую претендуют.