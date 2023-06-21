Бакинский филиал МГУ объявил еще об одной вакансии

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявил прием на работу, сообщает в среду Trend.

Trend представляет вакансию:

Кассир

Информация о работе:

• осуществление операций по приему, учету, выдаче и охране денежных средств;

• получение от государственных банков документов, денежных средств и ценных бумаг в соответствии с установленным порядком выдачи заработной платы и премий, оплаты командировочных и других расходов;

• ведение кассовой книги на основании приходно-расходных документов, сверка фактической суммы денег и ценных бумаг с остатком, составление кассового отчета.

График работы: 6-дневный

• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу - с 09:00 до 15:00

• Обеспечивается сервисом

• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

• Территория: поселок Ходжасан.

Требования к кандидату:

• Образование: высшее (сфера экономики)

• Опыт работы: минимум 3 года

• Возраст : 25 – 45

• Программы: 1 C и Ms Office

• Знание языка: азербайджанский и русский.

• Должен быть пунктуальным, активным, гибким и ответственным к своей работе.

Лица, заинтересованные в вакансии, могут отправить CV с фото на адрес е-почты [email protected] до 10.07.2023 года с указанием в теме письма названия должности, на которую претендуют.