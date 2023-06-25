В Азербайджане по воскресеньям парковка будет бесплатной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также парковка по воскресеньям будет бесплатной.

Это нашло отражение в постановлении "Об утверждении "Суммы платы за парковку транспортных средств", которое сегодня утвердил Кабинет министров, сообщает Trend.

Согласно части XV статьи 53 закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", плата за парковку транспортных средств на платных парковочных местах на срок до 15 минут не требуется. Оплата рассчитывается в полном объеме, если транспортное средство находится на стоянке более 15 минут.

В соответствии с "Формой индивидуальных парковочных талонов, а также порядком их выдачи", утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 22 апреля 2019 года № 187, лица, которым выданы индивидуальные парковочные талоны, могут парковать транспортные средства на бесплатной основе только в определенных местах на территории парковки, указанной в талоне.