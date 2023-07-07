Полезные ископаемые на освобожденных землях Азербайджана обеспечивают сырье для восстановительных работ

БАКУ /Trend/ - Сырье, необходимое для работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, обеспечивается за счет находящихся на этих территориях запасов полезных ископаемых.

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Самир Идаятов, выступая на совместной пресс-конференции Генеральной прокуратуры и Министерства экологии и природных ресурсов на тему "Охрана экологии".

Он сообщил, что в 2021-2022 годах в целях строительства дорожной инфраструктуры, аэропортов и реализации социальных проектов было согласовано использование необходимого сырья с 11 месторождений нерудных полезных ископаемых.

"Кроме того, в 2023 году введено в эксплуатацию месторождение известняка "Шахбулаг", расположенное на территории Агдамского района. Были предприняты мониторинги и правовые меры в связи с незаконной деятельностью", - подчеркнул Идаятов.

Отметим, что в связи с добычей полезных ископаемых на территории республики агентством в 2020 году проведен мониторинг 1 506 эксплуатационных площадок (190 - в 2021 году, 512 - в 2021 году, 440 - в 2022 году, а в течение шести месяцев 2023 года - 364).

Мониторинг проводился на основе данных, полученных с помощью наземного обзора месторождений, современного технического оборудования и спутниковых снимков. В соответствии с собранной информацией был проведен анализ, обеспечен учет и отчетность, в связи с выявленными 342 незаконными действиями были приняты соответствующие правовые меры.

Так, в течение 2020-2022 годов решением Совета директоров агентства в связи с незаконной деятельностью было аннулировано 97 разрешительных документов, выданных в основном пользователям недр земли, нарушившим разрешительные условия эксплуатации речных месторождений, всего 160 протоколов в отношении юридических и физических лиц (112 в отношении физических лиц, 48 в отношении юридических лиц). Также на основании обращений в суды принято 40 судебных решений в отношении юридических лиц и 111 решений об административном взыскании в отношении физических лиц.

Начиная с 2021 года, в результате мониторингов были выявлены случаи невыполнения условий, указанных в разрешении, выданном пользователям недр земли, а также незаконного вмешательства в недры земли без разрешения. С целью принятия правовых мер в этом направлении была начата совместная деятельность с Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.